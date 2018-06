Trump o spotkaniu z Kim Dzong Unem: Szczere i owocne

Moje spotkanie z Kimem było szczere, bezpośrednie i owocne - powiedział na specjalnej konferencji prasowej Donald Trump. "Pokój zawsze jest wart wysiłku" - dodał amerykański prezydent.

Zdjęcie Donald Trump /AFP

Donald Trump powiedział, że chciałby wycofać żołnierzy z Korei Płd., ale nie teraz; nie jest to częścią umowy z Kimem.

"Uzgodniliśmy z Kimem, że dalsze negocjacje nastąpią najszybciej, jak to możliwe" - zapowiedział Trump. "Marzymy o dniu, kiedy wszyscy Koreańczycy będą mogli żyć wspólnie" - mówił. Donald Trump wspomniał o wojnie koreańskiej, która - jak mówił - "rozerwała Półwysep Koreański". Dodał, że wojna ta "wkrótce się zakończy".

"Mówiliśmy o postanowieniu dotyczącym pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego" - zdradził prezydent USA. "Wielu naszych ludzi będzie weryfikowało proces denuklearyzacji w Korei Płn." - zaznaczył.

Trump oświadczył, że Kim zgodził się zniszczyć "ważny poligon" testów rakietowych, ale nie podał szczegółów.

"Z naukowego punktu widzenia denuklearyzacja zajmuje dużo czasu, ale po jej rozpoczęciu broń nie może być używana" - zauważył.



Trump podkreślił, że sankcje przeciwko Korei Płn. pozostają na razie w mocy. Zadeklarował jednak, że USA wstrzymają wspólne manewry wojskowe z Koreą Płd.

Trump zapowiedział także, że "we właściwej chwili zaprosi Kim Dzong Una do Białego Domu". "Kim przyjął moje zaproszenie, by kiedyś w przyszłości odwiedzić Biały Dom. W odpowiednim czasie udam się też do Pjongjangu" - dodał.



Prezydent stwierdził, że podjął w rozmowach temat praw człowieka. "Dyskutowaliśmy o tym z Kimem i będziemy o tym dyskutować w przyszłości" - powiedział.

Wspólny dokument

Najważniejszy punkt porozumienia dotyczy zobowiązania Korei Północnej do pozbycia się atomu. Jest to jednak powtórzenie zapisu Deklaracji z Panmundżom, podpisanej przez przywódców obydwu Korei na zakończenie trzeciego szczytu koreańskiego, który miał miejsce pod koniec kwietnia.



Stany Zjednoczone i Korea Północna zobowiązały się do ustanowienia nowych relacji między obydwu krajami, jak napisano w dokumencie - "zgodnie z dążeniem narodów obu państw do pokoju i dobrobytu'.



Dokument stwierdza też, że "USA i Korea Północna połączą wysiłki na rzecz zbudowania trwałego i stabilnego pokoju na Półwyspie Koreańskim".



Na mocy zawartego dziś porozumienia do USA powrócić też mają szczątki żołnierzy amerykańskich, którzy zginęli na obecnym terytorium Korei Północnej podczas wojny koreańskiej.



Przed spotkaniem w Singapurze amerykańska administracja zapowiadała, że będzie domagać się od Korei Północnej harmonogramu konkretnych działań dotyczących rozbrojenia. Podczas rozmów amerykański prezydent najprawdopodobniej nie poruszył drażliwej dla Pjongjangu kwestii łamania praw człowieka w Korei Północnej, o co apelowały do niego organizacje pozarządowe.