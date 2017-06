Trump o zamachu w Londynie: Potrzebujemy zakazu wjazdu

W reakcji na zamach w Londynie prezydent USA Donald Trump zapewnił w nocy z soboty na niedzielę na Twitterze: "Cokolwiek Stany Zjednoczone mogą zrobić, by pomóc Londynowi i Zjednoczonemu Królestwu, będziemy z wami - JESTEŚMY Z WAMI. NIECH BÓG WAS BŁOGOSŁAWI!".

Zdjęcie Donald Trump w reakcji na zamach w Londynie: "Będziemy z wami" /Brendan Smialowski /AFP

We wcześniejszym tweecie, pierwszym po doniesieniach o ataku, napisał: "Musimy być sprytni, czujni i nieustępliwi. Potrzebujemy, by sądy zwróciły nam nasze prawa".

Reklama

"Potrzebujemy zakazu wjazdu jako dodatkowego poziomu bezpieczeństwa" - ocenił prezydent, nawiązując do zakazu wjazdu dla mieszkańców sześciu krajów zamieszkanych w większości przez muzułmanów, zawartego w jego dekrecie prezydenckim, który został zablokowany przez sąd.

Co najmniej sześć osób zginęło, a 30 trafiło do szpitala w wyniku zamachu terrorystycznego, do którego doszło w sobotę w Londynie. Zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market.

Co się wydarzyło w Londynie? Relacja na żywo z zamachu