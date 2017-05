Trump: Osiągnięcie pokoju nie będzie łatwe

"Prezydent Abbas zapewnił mnie, że jest gotów pracować w dobrej wierze dla osiągnięcia tego celu, i premier Netanjahu przyrzeka to samo. Oczekuję współpracy z obydwoma liderami w celu osiągnięcia trwałego pokoju" - powiedział wcześniej Prezydent USA Donald Trump po wizycie w Betlejem. Trump wezwał we wtorek Izraelczyków i Palestyńczyków do trudnych decyzji na rzecz pokoju, nie wspominając jakie kroki zamierza podjąć, by uzyskać to, co określił jako "ostateczne porozumienie" na Bliskim Wschodzie.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump podczas wizyty w Izraelu /ABIR SULTAN /PAP/EPA

Po rozmowach w poniedziałek z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Jerozolimie i we wtorek z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem w Betlejem na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu Trump stwierdził, że obie strony konfliktu bliskowschodniego pragną pokoju. Oświadczył również, że on sam jest "osobiście zdecydowany pomóc w osiągnieciu porozumienia".

"Jednak osiągnięcie pokoju nie będzie łatwe. Wszyscy o tym wiemy" - podkreślił. "Obie strony będą stały wobec trudnych decyzji. Ale dzięki determinacji, kompromisom i przekonaniu, że pokój jest możliwy, Izraelczycy i Palestyńczycy mogą zawrzeć porozumienie" - powiedział amerykański prezydent w Muzeum Izraela w Jerozolimie.

Reuters przypomina, że Trump, który od czasu objęcia urzędu często wspomina o chęci "ostatecznego porozumienia", nie nakreślił dotychczas żadnej strategii swej administracji w celu jego osiągnięcia.

Jak pisze AFP, w trakcie trwającego mniej niż 30 godzin pobytu w Izraelu i na Zachodnim Brzegu Jordanu Trump nie wspomniał o rozwiązaniu dwupaństwowym, które zakłada utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego istniejącego obok Izraela. Takie rozwiązanie jest punktem odniesienia dla znacznej części wspólnoty międzynarodowej, niemniej już w przeszłości Trump dystansował się od niego.

W wypowiedziach publicznych podczas wizyty nie poruszył także tak konkretnych kwestii jak osiedla żydowskie, granice albo status Jerozolimy. Ale nie wrócił do swej kontrowersyjnej zapowiedzi z kampanii wyborczej o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, co oznaczałoby de facto uznanie jej za stolicę państwa żydowskiego, podczas gdy Palestyńczycy chcą, by Jerozolima Wschodnia ze Starym Miastem była ich stolicą.

Trump w ogólny sposób wypowiadał się o konflikcie izraelsko-palestyńskim, zapewniając, że chce zrobić wszystko, co w jego mocy, by pomóc obu stronom osiągnąć pokój.

Wyraził opinię, że zbieżność poglądów krajów arabskich i Izraela w obliczu zagrożenia, jakie stanowią ekstremizm oraz Iran, stanowi "rzadką okazję", także w kontekście zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Obiecał, że będzie bronił Izraela. "Irańscy przywódcy wzywają często do zniszczenia Izraela. Nie za Donalda Trumpa!" - powiedział.

Ostatnie rozmowy między Izraelczykami a Palestyńczykami, w których mediatorem był ówczesny sekretarz stanu USA John Kerry, załamały się w kwietniu 2014 roku po rocznych - z reguły bezowocnych - dyskusjach. Premier Izraela Netanjahu musi dogadywać się z prawicowymi siłami w swej koalicji, które sprzeciwiają się wszelkim posunięciom zmierzającym do rozwiązania polegającego na istnieniu dwóch państw. A z kolei partia Abbasa, Fatah, jest skłócona z rządzącym w Strefie Gazy radykalnym islamskim Hamasem, co wyklucza jednomyślne stanowisko palestyńskie w sprawie pokoju.

Wcześniej podczas swej pierwszej podróży zagranicznej Trump odwiedził Arabię Saudyjską. Ma udać się jeszcze do Włoch i Watykanu. Odwiedzi też Brukselę, gdzie w czwartek weźmie udział w spotkaniu na szczycie przywódców państw NATO. Będzie też uczestnikiem szczytu G7 w Taorminie na Sycylii.