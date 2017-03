Trump po spotkaniu z Merkel: Imigracja to przywilej, nie prawo

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Prezydent USA Donald Trump podczas sesji fotograficznej w gabinecie owalnym nie podał Merkel ręki, co zarejestrowały kamery.

Zdjęcie Angela Merkel i Donald Trump /AFP

Na wspólnej konferencji prasowej z kanclerz Niemiec w Białym Domu Trump zapewnił o "mocnym zaangażowaniu" USA na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednocześnie podkreślając, że inne kraje muszą wywiązywać się z własnych zobowiązań wobec tej organizacji.

Amerykański prezydent mówił również o handlu międzynarodowym i imigracji. Zadeklarował, że nie wierzy w izolacjonizm, ale uważa, że polityka handlowa powinna być sprawiedliwa. O imigracji powiedział, że to "przywilej, nie prawo", a priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli.

Sprawa Ukrainy

Niemcy i USA chcą współpracować w celu realizacji porozumień pokojowych mających doprowadzić do uregulowania konfliktu w Donbasie - oświadczyła w piątek kanclerz Niemiec Angela Merkel. Prezydent USA Donald Trump podkreślił konieczność pokojowego rozwiązania.

"Chodzi z jednej strony o bezpieczną i suwerenną Ukrainę, a z drugiej, gdy tamte problemy zostaną rozwiązane, o możliwość poprawienia relacji z Rosją" - podkreśliła szefowa rządu Niemiec.

Merkel nie ujawniła, czy podczas spotkania z Trumpem poruszona została kwestia ewentualnego zniesienia sankcji nałożonych na Rosję za jej rolę w ukraińskim konflikcie oraz aneksję Krymu - zauważyła agencja dpa.

Prezydent USA wyraził uznanie dla wysiłków podejmowanych przez Merkel "w celu rozwiązania konfliktu na wschodniej Ukrainie, gdzie najbardziej chcielibyśmy poszukiwać rozwiązania pokojowego".

Brak uścisku dłoni

Fotoreporterzy zaproponowali siedzącym w gabinecie owalnym Merkel i Trumpowi uwiecznienie ich uścisku dłoni. Kanclerz Niemiec zapytała prezydenta USA, czy życzy sobie to uczynić, ten jednak zignorował to pytanie. Później jednak, już podczas konferencji prasowej, do uścisku dłoni doszło.