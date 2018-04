Nominowany na sekretarza stanu USA Mike Pompeo spotkał się w ubiegłym tygodniu w Korei Północnej z przywódcą tego państwa Kim Dzong Unem - napisał w środę na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

Zdjęcie Donald Trump /MANDEL NGAN /AFP

Jak zaznaczył Trump, "spotkanie przebiegło gładko i zbudowano dobrą relację".

We wtorek o wizycie Pompeo w Korei Północnej informował dziennik "The Washington Post". Według gazety ustępujący szef CIA miał udać się z tajną misją do Pjongjangu w okresie Świąt Wielkanocnych.