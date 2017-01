Trump przekonany o skuteczności tortur

Donald Trump uważa, że tortury są skuteczną metodą walki z terroryzmem. W wywiadzie dla telewizji ABC amerykański prezydent powiedział, że decyzję w sprawie ich stosowania pozostawi szefom Pentagonu oraz Centralnej Agencji Wywiadowczej.

Donald Trump zadeklarował że zrobi wszystko, by Stany Zjednoczone były bezpieczne. Wyraził przekonanie, że Ameryka prowadzi nierówną walkę z terrorystami z Państwa Islamskiego.

"Oni ścinają głowy chrześcijanom czy muzułmanom na Bliskim Wschodzie, nagrywają to na wideo i puszczają w świat, a my nie możemy nic zrobić. To nie jest równa walka" - stwierdził Donald Trump dodając, że chce walczyć z terrorystami taką sama bronią jak oni.

Zapytany, czy wierzy w skuteczność tortur amerykański prezydent odpowiedział: "Nie dalej jak 24 godziny temu rozmawiałem z wysokimi rangą przedstawicielami służb specjalnych i zapytałem ich, czy tortury są skuteczne. Odpowiedzieli mi, że tak".

Prezydent USA zaznaczył, że udzieli zgody na stosowanie tortur szefowi resortu obrony generałowi Jamesowi Mattisowi oraz szefowi CIA Mike'owi Pompeo, jeżeli będą chcieli stosować takie metody.

Podczas przesłuchań w senacie generał Mattis zdecydowanie sprzeciwił się torturom. Mike Pompeo nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie.