Trump w ONZ: Trzeba odizolować reżim Korei Północnej

​Prezydent USA Donald Trump podkreślił we wtorek, że czas już, by wszystkie kraje współpracowały, żeby odizolować reżim Korei Północnej, dopóki nie zaprzestanie on zachowywać się wrogo.

Występując na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ostrzegł, że jeśli USA będą zagrożone, nie będą miały innego wyjścia niż całkowite zniszczenie Korei Północnej.

Mówiąc o północnokoreańskim przywódcy Kim Dzong Unie oświadczył, iż prowadzi on misję samobójczą dla siebie i swojego reżimu.

Sekretarz generalny ONZ apeluje o dojrzałość polityczną

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował we wtorek o dojrzałość polityczną ws. Korei Płn. oraz skrytykował światowych przywódców za wykorzystywanie problemu uchodźców do osiągania politycznych korzyści.

Guterres powiedział to w Nowym Jorku otwierając debatę generalną 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

"To jest czas na wykazanie się dojrzałością polityczną. Nie możemy przespać naszej drogi w kierunku wojny" - stwierdził sekretarz generalny ONZ. Guterres wezwał również państwa Rady Bezpieczeństwa ONZ do jedności w sprawie Korei Płn., jej programu nuklearnego i balistycznego. Wskazał, że kluczem do rozwiązania konfliktu jest "proces polityczny".

Sekretarz generalny ONZ podkreślił także, iż "boli go, gdy widzi jak uchodźcy i migranci stają się ofiarami stereotypów i "kozłem ofiarnym"". W jego ocenie, "politycy wzbudzają niechęć (wobec uchodźców) w poszukiwaniu głosów".

Guterres zaznaczył, że "wiemy dostatecznie dużo na temat zmian klimatu", a "nauka jest niepodważalna". Były premier Portugalii wezwał również rządy państw do implementacji paryskiego porozumienia klimatycznego "z jeszcze większą ambicją" i podkreślił, że już "najwyższy czas, aby zejść z drogi samobójczej emisji".

Guterres zaapelował też o przeprowadzenie w przyszłym roku pierwszego spotkania szefów narodowych agencji antyterrorystycznych.

Trump o terroryzmie

Jak podczas swojego wystąpienia dodał Trump, "terroryzm i ekstremizm przybierają na sile i rozszerzają się na wszystkie zakątki tej planety". "Powstrzymamy terroryzm islamski, ponieważ nie możemy pozwolić, żeby podarł on na kawałki cały świat" - mówił.

Prezydent podkreślił, że czas już zdemaskować kraje, które popierają takie ugrupowania jak Al-Kaida czy Hezbollah. Ekstremistów islamskich nazwał nieudacznikami (losers).

Prezydent USA Donald Trump zarzucił także Iranowi destabilizujące zachowanie. Władze Iranu nazwał morderczym reżimem. Mówił o Iranie jako o wyczerpanym ekonomicznie "awanturniczym państwie" (rogue state), którego głównym artykułem eksportowym jest przemoc.

Występując na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Trump oświadczył, że porozumienie społeczności międzynarodowej z Teheranem w sprawie irańskiego programu nuklearnego było jedną z najgorszych i najbardziej jednostronnych transakcji, do jakich kiedykolwiek przystąpiły Stany Zjednoczone.

Uznał to porozumienie za żenujące dla Stanów Zjednoczonych i zapowiedział, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta.

"Oczekujemy od wszystkich krajów poszanowania interesów ich narodów i praw innych suwerennych krajów" - oświadczył dalej.

Podkreślił, że jako prezydent Stanów Zjednoczonych zawsze będzie miał na uwadze przede wszystkim interesy Ameryki (America first). Powiedział, że silne, suwerenne kraje pozwalają swoim narodom kontrolować ich własny los.

Zaakcentował, że trzeba odrzucić zagrożenia dla suwerenności, od Ukrainy po Morze Południowochińskie.

Polski wątek w wystąpieniu prezydenta

Prezydent USA Donald Trump oświadczył we wtorek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ: "Patriotyzm poprowadził Polaków do walki o wolność".

Trump wezwał także do "wielkiego ożywienia narodów, odrodzenia ich ducha, dumy, ludzi i patriotyzmu".