Trump za rozbudową potencjału nuklearnego USA

Prezydent elekt Donald Trump opowiedział się w czwartek na Twitterze za zwiększeniem potencjału nuklearnego USA "dopóki świat się nie opamięta", ale nie sprecyzował, co konkretnie ma na myśli.

Zdjęcie Donald Trump /AFP

"Stany Zjednoczone muszą bardzo wzmocnić i rozbudować swój potencjał nuklearny do czasu, aż świat nie opamięta się w kwestii broni jądrowej" - napisał Trump.

Reklama

Reuters odnotowuje, że nikt z ekipy prezydenta elekta nie wypowiedział się na razie na ten temat.

Agencja Associated Press odnotowuje, że na oficjalnym portalu Trumpa podkreślono, że prezydent elekt "zdaje sobie sprawę z wyjątkowo katastrofalnych zagrożeń stwarzanych przez broń nuklearną i cyberataki" i zapowiedziano, że zmodernizuje on arsenał nuklearny USA, "by zapewnić, iż nadal będzie miał efekt odstraszający".

AP zwraca uwagę, że w środę Trump spotkał się z kilku oficerami odpowiedzialnymi za zamówienia dla wojska, by porozmawiać z nimi o budżecie obronnym. Jednym z jego rozmówców był generał Jack Weinstein, zastępca szefa sztabu ds. odstraszania strategicznego i integracji nuklearnej w siłach powietrznych.

AP odnotowuje, że już podczas kampanii prezydenckiej Trump sugerował potrzebę powiększenia potencjału nuklearnego USA i "snuł rozważania", że świat "miałby się lepiej" gdyby inne kraje, w tym Japonia i Korea Południowa, dysponowały bronią nuklearną.