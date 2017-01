Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się na delegalizację NPD

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się na delegalizację Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec (NPD). Sędziowie w Karlsruhe odrzucili we wtorek wniosek drugiej izby niemieckiego parlamentu Bundesratu o zakaz działalności skrajnego ugrupowania.

Prezes TK Andreas Vosskuhle powiedział, że NPD prowadzi co prawda działalność wrogą wobec konstytucji, ale nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że mogłaby odnieść sukces.

To druga nieudana próba delegalizacji NPD. W 2003 r. TK odrzucił podobny wniosek ze względu na obecność agentów niemieckich służb w strukturach kierowniczych partii. W powojennej historii RFN tylko dwa razy - w latach 50. - doszło do zakazu działalności partii politycznych.

Założona w 1964 roku NPD gloryfikuje III Rzeszę i kwestionuje powojenne granice w Europie, w tym granicę polsko-niemiecką. Największe sukcesy odnosiła w latach 70. w RFN oraz na początku ubiegłej dekady we wschodniej części kraju. Ma obecnie jednego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim oraz około 340 członków w samorządach. Nie jest reprezentowana ani w Bundestagu, ani w parlamentach krajów związkowych. W wyborach do Bundestagu w 2013 roku ekstremistyczna partia dostała 1,3 proc. głosów i nie weszła do parlamentu.

Największą popularnością cieszy się w Niemczech Wschodnich, na terenach graniczących z Polską i Czechami. NPD otrzymuje z budżetu państwa na swoją działalność 1,4 mln euro rocznie. Liczy ponad 5 tys. członków.