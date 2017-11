Trybunał ONZ ogłosi wyrok w sprawie Ratko Mladicia

Międzynarodowy Trybunał ONZ do spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii ogłosi w środę wyrok w procesie byłego dowódcy Serbów bośniackich, generała Ratko Mladicia. Jest on oskarżony o czystki etniczne, zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Prokuratura domaga się kary dożywocia.

Zdjęcie Ratko Mladić /ICTY / HANDOUT /PAP/EPA

Dziś 75-letni Ratko Mladić był dowódcą serbskich oddziałów, które brały czynny udział w trakcie wojny w Bośni w latach 1992-1995. Jest uważany za odpowiedzialnego za masakrę bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. W 1995 r. jego żołnierze wywieźli do pobliskiego lasu i zamordowali niemal osiem tys. mężczyzn i chłopców. Ratko Mladić miał też dowodzić trwającym ponad trzy lata oblężeniem Sarajewa, podczas którego zginęło 10 tys. osób.

Mladić ukrywał się od zakończenia wojny bałkańskiej w 1995 r. Stany Zjednoczone oferowały pięć mln dolarów za informacje o nim, a serbski rząd był gotowy zapłacić 10 mln za wskazanie miejsca jego pobytu. Schwytano go 26 maja 2011 r. w miejscowości Lazarewo na północy Serbii. Mieszkał tam pod przybranym nazwiskiem. Niemal natychmiast po aresztowaniu Serbia zgodziła się na jego ekstradycję do Holandii, gdzie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem ONZ do spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii. Proces rozpoczął się w maju 2012 r.



O obszernym akcie oskarżenia informowała ówczesna korespondentka Polskiego Radia w Hadze Jolanta van Grieken-Barylanka: "Siedem zarzutów dotyczy zbrodni przeciwko ludzkości, jak prześladowania na tle politycznym, rasowym i religijnym. Eksterminacja, morderstwa, deportacje i nieludzkie traktowanie. Sześć zarzutów obejmuje zbrodnie wojenne, w tym terroryzowanie ludności cywilnej".