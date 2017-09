Trzęsienie ziemi w Meksyku. 12-latka uwięziona pod gruzami

Blisko dwie doby po trzęsieniu ziemi w Meksyku, ratownicy próbują wydobyć spod gruzów szkoły dziewczynkę, z którą udało się nawiązać kontakt głosowy. 12-letnia Frida Sofia, przebywa pod zawalonym budynkiem od ponad 30 godzin.

Zdjęcie Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Meksyku /SASHENKA GUTIERREZ /PAP/EPA

Poinformowała ratowników, że pod gruzami są jeszcze inne żywe dzieci. Akcję pokazuje na żywo meksykańska telewizja, a za nią - media na całym świecie.

Wtorkowy wstrząs miał magnitudę 7,1. Według różnych szacunków, zginęło od 225 do 250 osób.



Prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto ogłosił wczoraj trzydniową żałobę narodową dla uczczenia ofiar wtorkowego trzęsienia ziemi.



Polskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że nasza placówka dyplomatyczna w Meksyku nie ma do tej pory żadnych sygnałów o poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi Polakach. Mimo to, w polskiej ambasadzie w Meksyku powołano zespół kryzysowy. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zadeklarował, że polscy ratownicy są gotowi wziąć udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.