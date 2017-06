Trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopnia nawiedziło północną część Peru. Z powodu wstrząsu ranne zostały co najmniej dwie osoby. Uszkodzony został co najmniej jeden budynek. Do wstrząsu doszło na wschód od miasta Mancora na głębokości 18 kilometrów.





Do ostatniego poważnego trzęsienia ziemi w Peru doszło w 2007 roku. Wówczas, w wyniku wstrząsu o sile 7,9 stopnia, zginęło 595 osób.