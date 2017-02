Trzy osoby udusiły się w tunelu między Strefą Gazy a Egiptem

Trzech Palestyńczyków, którzy pracowali w tunelu służącym do przemytu pod granicą między Strefą Gazy a Egiptem, zmarło w wyniku uduszenia się - poinformowały w sobotę palestyńskie władze.

Palestyńczycy naprawiali tunel, który dzień wcześniej został wysadzony przez egipskie wojsko. Ciała mężczyzn znaleziono w sobotę i przewieziono do szpitala w mieście Rafah.

Reklama

Według źródeł w tym szpitalu robotnicy zmarli na skutek wdychania gazu, który został wpuszczony do tunelu przez egipskie wojsko.

Rządzący Strefą Gazy radykalny palestyński Hamas wykorzystuje sieć podziemnych tuneli, by zaopatrywać się towary i przemycać broń na swoje terytorium. W ten sposób Hamas próbuje obejść blokadę, jaką Izrael nałożył na palestyńską enklawę w 2007 roku.

Jednak po dojściu do władzy w Egipcie prezydenta Abd el-Fatah es-Sisiego w 2013 roku i po serii islamistycznych zamachów na półwyspie Synaj także władze w Kairze zaczęły stosować blokadę i niszczyć tunele. Egipski rząd twierdzi, że terroryści uciekają przez te tunele do Strefy Gazy, by się tam schronić.

Niedawno przywódcy Hamasu oświadczyli, że wznowienie egipskiej taktyki wzdłuż granicy, w tym zalewanie tuneli lub ich wysadzanie, jest "nieuzasadnione".

Ponad dwa miliony Palestyńczyków są stłoczone na 360 kilometrach kwadratowych terytorium Strefy Gazy, gdzie cierpią nędzę i bezrobocie, które sięga 40 proc.