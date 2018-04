Turcja apeluje do Moskwy i Waszyngtonu: Już skończcie

Premier Turcji Binali Yildirim porównał w środę groźby między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, dotyczące ewentualnego ataku na Syrię, do "bijatyki" i zaapelował o jej zakończenie. Wezwał do działań mających na celu "leczenie ran" w regionie.

Zdjęcie Binali Yildirim /AFP

"Jeden mówi: 'Ja mam lepsze pociski', a drugi na to: 'Nie, to ja mam lepsze pociski. Dalej, wyślijcie je!' To bijatyka, walczą jak zbiry" - ubolewał premier Turcji, kluczowego gracza konfliktu syryjskiego, wygłaszając przemówienie w Stambule.

"A kto płaci cenę? Cywile" - dodał szef tureckiego rządu.

Prezydent Donald Trump napisał w środę na Twitterze, że Rosja powinna się przygotować na wystrzelenie przez USA pocisków w kierunku Syrii w odpowiedzi na domniemany sobotni atak chemiczny w Dumie. Wcześniej Moskwa ostrzegła przed wszelkimi działaniami, które mogłyby "zdestabilizować i tak trudną sytuację w regionie".

"Rosja zapewnia, że zestrzeli dowolny i każdy pocisk wystrzelony w kierunku Syrii. Przygotuj się Rosjo, bo one nadejdą, będą ładne, nowe i chytre! Nie powinnaś być partnerką Zwierzęcia Zabijającego Gazem, które zabija swoich ludzi i znajduje w tym przyjemność!" - brzmi wpis amerykańskiego prezydenta.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa napisała na Facebooku, że "inteligentne pociski powinny lecieć w kierunku terrorystów, a nie prawowitego rządu, który od lat walczy z międzynarodowym terroryzmem na swym terytorium". Według Zacharowej amerykański atak rakietowy w Syrii mógłby być próbą zniszczenia dowodów na atak chemiczny w Dumie.

"W tych dniach powinność stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ jest jeszcze większa" - oznajmił Yildirim. "A co oni robią? Grożą sobie tweetami" - dodał.

"Teraz nie jest czas na rywalizację, lecz na opatrywanie ran w regionie. Teraz jest czas na odłożenie na bok tej bijatyki" - podkreślił.

Jak pisze agencja AFP, w tym sporze Turcja znalazła się pomiędzy swym amerykańskim sojusznikiem, z którym w ciągu dwóch lat jej relacje znacznie się ochłodziły, a swym rosyjskim partnerem, z którym mimo wieloletniej rywalizacji ostatnio stosunki są coraz cieplejsze.

Turcja wspiera syryjską opozycję, która od 2011 roku próbuje obalić reżim Asada. Jednak od ponad roku Ankara wydaje się coraz bardziej zaniepokojona działalnością kurdyjskich bojówek na północy Syrii i ściśle współpracuje z Rosją i Iranem, sprzymierzonymi z syryjskim rządem.