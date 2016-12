Turcja: Atak na klub nocny w Stambule, są zabici

Co najmniej trzydzieści pięć osób zginęło, a czterdzieści kolejnych zostało rannych w zamachu na jeden z nocnych klubów, do którego doszło w Stambule - informuje stacja CNN. Jeden z napastników został zastrzelony przez policję. Według gubernatora Stambułu "był to atak terrorystyczny".

Telewizja NTV poinformowała, że jeden z napastników zginął w rezultacie wymiany ognia z policją. Nie jest jasne, czy działał sam.

Tureckie media informowały wcześniej, że jeden lub dwóch napastników, przebranych za świętych Mikołajów otworzyło ogień do osób przebywających w klubie nocnym "Reina" w dzielnicy Stambułu - Ortakoy, położonej w europejskiej części miasta. Wiele osób ratowało się skacząc do wód cieśniny Bosfor dzielącej europejską i azjatycką część miasta.

Telewizja NTV przekazała obrazy, na których widać liczne ambulanse i radiowozy policyjne przed budynkiem klubu.

W klubie przebywało ok. 600 osób bawiących się na imprezie noworocznej. Policja przeszukuje pomieszczenia klubu.





Funkcjonariusze wyprowadzają ludzi na ulicę. Policja zamknęła rejon w promieniu ok. 3 km od klubu.

W największych miastach Turcji władze wcześniej zaostrzyły środki bezpieczeństwa. Policja wstrzymała ruch na ulicach prowadzących do największych placów w Stambule i w stolicy kraju - Ankarze. Agencja prasowa Anadolu informuje, że w Stambule bezpieczeństwa pilnuje 17 tys. policjantów, niektórzy z nich przebrani są za Mikołajów lub ulicznych sprzedawców.

W Ankarze i Stambule dokonano w 2016 r. wielu ataków terrorystycznych, w których zginęło ponad 180 osób. Do ataków przyznawało się tzw. Państwo Islamskie (IS), lub bojówki kurdyjskie.