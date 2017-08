Turcja buduje kolejny dwumetrowy mur na granicy

​Turcja przystąpiła do budowy muru na granicy z Iranem, podobnego do muru na jej granicy z Syrią - poinformowały we wtorek tureckie media. Jak cel podaje się ochronę przed infiltracją bojowników kurdyjskich oraz walkę z przemytnikami.

Zdjęcie Recep Tayyip Erdogan /AFP

Agencja prasowa Dogan poinformowała, że we wtorek budowę muru na granicy z Iranem obserwował gubernator prowincji Agri, Suleyman Elban. Według tureckich mediów bariera szerokości 2 m i wysokości 3 m jest wznoszona z elementów gotowych.

Agencja Associated Press przypomina, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił w styczniu plan budowy muru na wybranych odcinkach granic z Irakiem i Iranem, na wzór muru budowanego wzdłuż mającej 911 km granicy z Syrią.