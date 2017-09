Turcja: Śmierć 15 migrantów na Morzu Czarnym

Według najnowszych doniesień tureckiej straży przybrzeżnej, w wyniku zatonięcia statku na Morzu Czarnym, śmierć poniosło 15 migrantów. Wciąż trwają poszukiwania 15 zaginionych. Dzięki akcji ratunkowej ocalono 40 osób.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /AFP

Do zatonięcia statku z migrantami doszło przed świtem u wybrzeża prowincji Kocaeli, w północno-zachodniej Turcji. Do portu Kefken wysłano karetki, a poszkodowani zostali przewiezieni natychmiast do szpitala śmigłowcami - podaje informacyjna agencja Anatolia

Nie jest znana ani narodowość migrantów ani dokąd chcieli się udać. Zazwyczaj jednak nielegalni migranci, którzy chcą dotrzeć do Europy, przedostają się z Turcji do Rumunii. Morze Czarne stało się ostatnio alternatywnym szlakiem migracyjnym dla Morza Śródziemnego.

Ponad 830 migrantów i 10 przemytników zostało zatrzymanych na Morzu Czarnym w okresie od sierpnia do września br.