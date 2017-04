Turcja: Szef irańskiej telewizji zastrzelony w Stambule

Szef i pomysłodawca irańskiej telewizji GEM TV zastrzelony w tureckim Stambule. W ubiegłym roku sąd skazał go zaocznie na karę sześcioletniego więzienia.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem gdy samochód, którym jechał dziennikarz i druga osoba został zatrzymany. Oddano strzały. Said Karimian został zastrzelony, służby ratunkowe odnalazły go na miejscu martwego. Druga osoba trafiła do szpitala, ale lekarzom nie udało się jej uratować.



Reklama

Według tureckiej agencji Dogan, burmistrz dzielnicy, w której doszło do zdarzenia, mówi, że była to kłótnia o pieniądze. GEM TV to irańska telewizja satelitarna, która pokazuje Irańczykom zachodnie filmy z dubbingiem. Dla władz Iranu ta stacja była elementem "miękkiej wojny" wydanej przez Zachód.



W ubiegłym roku Sąd Rewolucyjny w Teheranie skazał Karimiana zaocznie na 6 lat więzienia za działanie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu i antypaństwową propagandę.