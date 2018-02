Turcja: Sześcioro dziennikarzy skazanych na dożywocie

Turecki sąd skazał w piątek sześcioro dziennikarzy na dożywotnie więzienie - informuje BBC. Skazani mieli mieć powiązania z ludźmi odpowiedzialnymi za zamach stanu z 2016 r.

Dożywotni wyrok zapadł po tym, jak inny turecki sąd zdecydował o wypuszczeniu na wolność niemiecko-tureckiego dziennikarza Deniza Yucela, który pozostawał w więzieniu przez rok mimo braku postawionych zarzutów.

Sześcioro skazanych dziennikarzy to: Nazli Ilicak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazici, Yakup Simsek and Sukru Tugrul Ozsengul. Prokuratura uważa, że byli oni powiązani z Fethullahem Gulenem - muzułmańskim uczonym i kaznodzieją mieszkającym w USA, który miał być rzekomo odpowiedzialny za wojskową próbę zamachu stanu w lipcu 2016 r.



Dziennikarze zostali uznani za winnych "usiłowania zniesienia porządku ustanowionego przez turecką konstytucję lub przeprowadzenia przewrotu" - pisze BBC. Bracia Mehmet i Ahmet Altan zostali ponadto oskarżeni o nadawanie zaszyfrowanych treści w telewizyjnym programie na dzień przed próbą zamachu stanu.



Bunt został wszczęty przez wojskowych, był wymierzony w prezydenta Turcji Recepa Tayypa Erdogana i jego administrację. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło ok. 250 cywili.



Od czasu nieudanego zamachu władze tureckie uwięziły ponad 50 tys. osób i zwolniły ze stanowisk ok. 150 tys. urzędników państwowych, dziennikarzy, nauczycieli, policjantów i pracowników wymiaru sprawiedliwości.