Turcja: Udaremniono samobójczy zamach

Policja zastrzeliła w środę mężczyznę, którego podejrzewano o zamiar przeprowadzenia samobójczego zamachu w pobliżu komisariatu policji w tureckim mieście Mersin nad Morzem Śródziemnym. Mężczyzna miał na sobie tzw. pas szahida.

Prokurator Mustafa Ercan powiedział państwowej agencji Anatolia, że władze podejrzewają, iż niedoszły samobójca był bojownikiem Państwa Islamskiego (IS).



Do zdarzenia doszło w środę rano po tym, jak ok. 30-letni dziwnie zachowujący się mężczyzna nie zatrzymał się na wezwanie obserwujących go policjantów.



Pirotechnicy zabezpieczyli ładunki wybuchowe znalezione przy niedoszłym zamachowcu.



Jak podają władze w Ankarze, w Turcji w ostatnich latach zatrzymano ponad 5 tys. osób podejrzanych o związki z Państwem Islamskim i deportowano ok. 3,3 tys. bojowników pochodzących z 95 krajów.