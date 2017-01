Turcja zakończyła budowę muru na granicy z Irakiem i Syrią

Turcja zakończyła budowę muru na granicy z Syrią i Irakiem. Informacje przekazał sztab generalny armii. Betonowa ściana liczy 330 kilometrów długości, a jej budowa rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Według władz mur ma powstrzymać napływ syryjskich uchodźców.

W Turcji przebywają obecnie prawie 3 miliony imigrantów.



Ogrodzenie ma również zapobiec przenikaniu na terytorium państwa bojowników kurdyjskich, których Ankara oskarża o destabilizację sytuacji we wschodniej części kraju.



Mur zbudowany jest z betonowych elementów. Każdy z nich waży siedem ton. Wojskowi inżynierowie zapewniają, że bez zastosowania ciężkich dźwigów bądź znacznych ilości materiałów wybuchowych będzie trudny do zniszczenia.



190-kilometrowy odcinek muru został także wzmocniony drutem kolczastym.



By dodatkowo wzmocnić granicę, na odcinku blisko 450 kilometrów zainstalowano systemy oświetlające.



Władze Turcji poinformowały, że w ubiegłym roku zapobiegły blisko 60 tysiącom prób nielegalnego przekroczenia jej granicy. Większość z nich przypadło właśnie na granicę z Syrią.



Jednocześnie przekazały, że liczba zagranicznych najemników starających się, przez jej terytorium, dostać się do szeregów tak zwanego Państwa Islamskiego, w ubiegłym roku, zmalała siedmiokrotnie.