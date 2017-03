Turecka minister "uznana za niepożądaną cudzoziemkę" i wydalona z Holandii

Turecka minister ds. rodziny i polityki społecznej Fatma Betul Sayan została odesłana do granicy niemieckiej pod eskortą policji - oświadczył w niedzielę nad ranem burmistrz Rotterdamu. Policja holenderska rozpędziła demonstrację Turków popierających prezydenta Erdogana. Dodatkowo, rząd Holandii ostro skrytykował "nieodpowiedzialną" wizytę tureckiej minister.

Zdjęcie Policja holenderska rozpędziła demonstrację Turków popierających prezydenta Erdogana /EMMANUEL DUNAND /AFP

Jak oświadczył burmistrz Rotterdamu Ahmed Abutaleb, turecka minister "została uznana za niepożądaną cudzoziemkę, a zgodnie z prawem takie osoby wydala się do kraju, z którego przyjechały". "Obecnie jest ona w drodze do Niemiec, bowiem wielogodzinne negocjacje nie przyniosły rozwiązania" - dodał. Wcześniej Abutaleb ogłosił w mieście stan wyjątkowy, na mocy którego uzyskał specjalne uprawnienia.

Turecka minister napisała na Twitterze, że policja eskortuje ją do miasta Nijmegen, w pobliżu granicy holendersko-niemieckiej. "Cały świat musi podjąć działania przeciwko tej faszystowskiej praktyce ! Tego rodzaju traktowanie kobiety-ministra nie może być akceptowane" - dodała.

Wcześniej w sobotę doszło do konfrontacji między Betul Sayan i holenderską policją, która zabroniła jej wejścia do tureckiego konsulatu. Betul Sayan przybyła do Rotterdamu aby wziąć udział w wiecu z zamieszkałymi w Holandii Turkami, przed zapowiedzianym na 16 kwietnia referendum w Turcji w sprawie zmiany systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencki.

Po wydaleniu minister konna policja w Rotterdamie dokonała szarży na demonstrantów, którzy w pobliżu konsulatu Turcji protestowali przeciwko postępowaniu władz holenderskich i wyrażali poparcie dla prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Demonstranci obrzucali policjantów butelkami i atakowali policyjne radiowozy, ale po policyjnej szarży rozproszyli się. Nie jest jasne czy były ofiary lub aresztowania.

"Nieodpowiedzialna" wizyta

Rząd Holandii ostro skrytykował w nocy z soboty na niedzielę "nieodpowiedzialną" wizytę w Rotterdamie tureckiej minister ds.rodziny i polityki społecznej Fatmy Betul Sayan. Została ona wydalona do Niemiec, skąd przybyła do Holandii.

"Wizyta minister Fatmy Betul Sayan Kaya była nieodpowiedzialna. Kontaktując się z władzami tureckimi wielokrotnie dawaliśmy do zrozumienia, że pani Kaya nie byłaby mile widziana w Holandii. Jednak zdecydowała się ona udać się w tę podróż" - głosi komunikat rządu holenderskiego.

Komunikat podkreśla, że decyzję w sprawie wydalenia i sposobu jego przeprowadzenia podjął premier Holandii Mark Rutte wraz z ministrem spraw zagranicznych Albertem Koendersem.

Holandia jest w szczytowym okresie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w środę.



Bezprecedensowy kryzys

Kryzys w stosunkach między Holandią i Turcją pogłębia się. Jak informuje Associated Press, szef tureckiego MSZ Mevlut Cavusoglu rozmawiał telefonicznie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem (byłym holenderskim politykiem), którego wezwał aby położył kres "niegodnemu traktowaniu" tureckich ministrów.

W wywiadzie dla telewizji A Haber Cavusoglu powiedział, że ostrzegł Timmermansa, iż "wydarzenia wymykają się spod kontroli". Podkreślił, że Turcja nie chce podsycać napięcia, ale Ankara podejmie "wszystkie niezbędne kroki" przeciwko Holandii. Według tureckiego MSZ Cavusoglu rozmawiał też z szefową polityki zagranicznej UE Federicą Mogherini.

W innym wywiadzie, dla państwowej telewizji TRT, Cavusoglu oskarżył kraje europejskie o to, że przeszkadzają w kampanii głosowania na "tak" przed planowanym referendum w Turcji bowiem obawiają się "powstania stabilnej, wolnej i niezależnej Turcji".

Incydenty dodatkowo pogorszyły stosunki między obu krajami i tak napięte po tym jak Holandia, powołując się na względy porządku publicznego i bezpieczeństwa, odmówiła zgody na lądowanie w Rotterdamie samolotu z Cavusoglu na pokładzie. Miał on również wziąć udział w wiecu z zamieszkałymi w Holandii Turkami.

Według holenderskich mediów ok. 240 tys. Turków mieszkających w Holandii jest uprawnionych do głosowania w referendum. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż w Holandii trwa kampania przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w środę.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nazwał wcześniej Holandię krajem "niedobitków nazizmu i faszystów" a wicepremier Numan Kurtmulus określił postępowanie władz holenderskich jako "bezwstydne i grubiańskie" oraz "skierowane przeciwko całej Turcji".