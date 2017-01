Turyści z USA odwiedzają ojczyznę swojej pierwszej damy

Niewielka Słowenia cieszy się rosnącym zainteresowaniem turystów ze Stanów Zjednoczonych, co wiąże się m.in. z faktem, że Amerykanie są ciekawi rodzinnego kraju swojej pierwszej damy Melanii Trump.

Zdjęcie Nowa para prezydencka /AFP

Słoweński urząd statystyczny poinformował we wtorek, że w 2016 roku liczba "osobodni" amerykańskich turystów w Słowenii wzrosła o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W sumie 2-milionową Słowenię odwiedziły w zeszłym roku prawie cztery miliony zagranicznych turystów, co oznacza wzrost o ok. 10 proc.Słoweńskie agencje turystyczne oferują specjalne wycieczki "śladami Melanii Trump", pokazując miejsca, w których mieszkała, studiowała i pracowała, zanim opuściła Słowenię, by poświęcić się karierze modelki.

Na portalu promującym walory turystyczne Słowenii jest napis: "Witajcie w ojczyźnie nowej Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Ameryki".