Tusk apeluje do Trumpa w sprawie porozumienia klimatycznego

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował do prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, by nie wycofywał USA z porozumienia paryskiego w sprawie klimatu.

Zdjęcie Donald Tusk apeluje do Donalda Trumpa /FILIPPO MONTEFORTE / AFP /AFP

Osobisty apel do amerykańskiego prezydenta były polski premier opublikował na Twitterze. "Nie rozmieniaj proszę (politycznego) klimatu na gorsze" - napisał Donald Tusk. Wcześniej Donald Trump poinformował, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie o 21 czasu polskiego.



Reklama

Powołujący się na bliskich współpracowników amerykańskiego prezydenta portal AXIOS napisał, że Donald Trump od kilku tygodni mówił współpracownikom, że zamierza wycofać się z porozumienia klimatycznego. Na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych miał wpłynąć list grupy 22 senatorów, którzy namawiali go do tego kroku.



Według AXIOS Donald Trump wraz z szefem Agencji Ochrony Środowiska, Scottem Pruitem, ma teraz zdecydować czy rozpocząć proces formalnego wycofania USA z układu, co może zając 3 lata, czy wybrać szybszą ale bardziej radykalną drogę i wypowiedzieć traktat ONZ w tej sprawie.



Według telewizji CBS Donald Trump rozpoczął już informowanie sojuszników o swojej decyzji. Porozumienie klimatyczne z Paryża zostało zawarte w 2015 roku przez ponad 190 państw. Celem układu jest znaczna redukcja emisji gazów cieplarnianych pozwalająca na utrzymanie średniej temperatury na Ziemi na poziomie nie wyższym niż 2 stopnie Celsjusza ponad średnią temperaturę sprzed epoki przemysłowej.



Dotychczas tylko dwa kraje nie poparły układu - Nikaragua i Syria.