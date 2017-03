​Tusk, Merkel, Trump. Ze świata napływają wyrazy współczucia dla Londynu

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wyraził solidarność z ofiarami ataku w Londynie, zapewniając przy tym, że Europa wspiera Wielką Brytanię w walce z terroryzmem i gotowa jest nieść jej pomoc.

"Moje myśli są z ofiarami ataku w Westminsterze. Europa stoi przy Wielkiej Brytanii przeciwko terroryzmowi i jest gotowa do pomocy" - napisał na Twitterze Tusk.

Słowa solidarności płyną również od innych polityków.

Hollande, Merkel i Trump z wyrazami współczucia

Prezydent Francji Francois Hollande zapewnił w środę o swojej solidarności i wsparciu dla brytyjskiego narodu po ataku, do jakiego doszło w okolicach parlamentu w centrum Londynu. W ataku rany odniosło trzech licealistów z Francji - podały władze w Paryżu. "Wyrażamy w imieniu Francji naszą całkowitą solidarność i wsparcie dla brytyjskiego narodu i premier Theresy May, która była w Izbie Gmin, kiedy do tego doszło" - oświadczył szef państwa.

Po zajściach w Londynie prezydent USA Donald Trump zatelefonował do brytyjskiej premier Theresy May i zapewnił ją o swym pełnym poparciu. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer powiedział, że prezydent jest informowany na bieżąco o sytuacji w brytyjskiej stolicy. Sekretarz stanu Rex Tillerson wydał oświadczenie, w którym złożył kondolencje oraz podkreślił, że USA "potępiają te straszne akty przemocy" i że "dla ofiar nie ma żadnej różnicy, czy dokonały ich jednostki z zaburzeniami, czy terroryści".

Kanclerz zapewniła o solidarności

W związku z wydarzeniami w Londynie, w sprawie których policja prowadzi dochodzenie antyterrorystyczne, kanclerz Niemiec Angela Merkel zapewniła Brytyjczyków o solidarności w walce z terroryzmem. "Nawet jeśli okoliczności muszą dopiero zostać precyzyjnie wyjaśnione, potwierdzam w imieniu Niemiec i ich obywateli: w walce z każdą formą terroryzmu stoimy zdecydowanie po stronie Wielkiej Brytanii" - podkreśliła Merkel w oświadczeniu.

Kanclerz dodała, że jest wstrząśnięta atakiem na policjanta i przechodniów w pobliżu brytyjskiego parlamentu. "Ze współczuciem i solidarnością myślę w tych godzinach o naszych brytyjskich przyjaciołach i wszystkich ludziach w Londynie" - napisała kanclerz.



"Jesteśmy z Wielką Brytanią"

W imieniu Parlamentu Europejskiego głębokie wyrazy współczucia dla rodzin ofiar ataku wyraził szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. "Jesteśmy z Wielką Brytanią, jej obywatelami i brytyjskim parlamentem" - napisał na Twitterze.

Szef Europejskiej Partii Ludowej Joseph Daul oświadczył, że jest przerażony atakiem w Londynie. "Nasze wsparcie dla rodzin ofiar. Szczególne myśli dla policji, która straciła jednego ze swoich" - podkreślił francuski chadek.

Także szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim Syed Kamall wyraził solidarność z tymi, którzy zostali poszkodowani w wyniku ataków w pobliżu brytyjskiego parlamentu w dzielnicy Westminster.

Według brytyjskiej policji w ataku w Londynie zginęły 4 osoby, w tym policjant i napastnik; rany odniosło 20 osób.