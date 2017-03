U boku prezydenta RFN. Kim jest nowa Pierwsza Dama?

Nowy prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier lubi powtarzać, że bez namowy swojej żony nigdy nie zdecydowałby się na kandydowanie na to stanowisko. Elke Buedenbender pozostawała do tej pory w cieniu znanego męża. Kim jest nowa niemiecka Pierwsza Dama?

Zdjęcie Para Prezydencka /AFP

Po wyborze swojego męża na prezydenta Niemiec Elke Buedenbender nie kryła wzruszenia i dumy. Zapowiedziała, że chce sprostać tym wysokim wymaganiom. Dlatego Buedenbender - sędzia w sądzie administracyjnym w Berlinie - przerwie na czas kadencji męża pracę, by uniknąć konfliktu ról.

Zadania Pierwszej Damy

Honory, czerwone dywany, podróże, przyjęcia - oczekiwania wobec First Lady Niemiec nigdzie nie są sformułowane, ale do tej pory żadna z jedenastu Pierwszych Dam Niemiec - czy to za czasów Bonn, czy w Berlinie - nie próbowała się wyłamać z tego schematu.

W pałacu Bellevue czeka na nią własne biuro. Praca Pierwszej Damy może być zajęciem wypełniającym cały dzień.

W wolnym czasie Elke Buedenbender ubrana w dżinsy i t-shirt lubi przejażdżki rowerem górskim.

Pewna siebie i inteligentna

Poprzedniczka Buedenbender, Daniela Schadt, partnerka Joachima Gaucka, uchodziła za inteligentną i "stąpającą po ziemi". Podobnie mówi się o żonie Franka-Waltera Steinmeiera.

"Pewna siebie, inteligentna, po prostu cudowna" - miał powiedzieć o niej były kanclerz Gerhard Schroeder. To u jego boku Steinmeier rozpoczynał karierę polityczną, kierując kancelarią Schroedera, kiedy ten był jeszcze premierem Dolnej Saksonii.

Po wygranej socjaldemokratów w wyborach do Bundestagu w 1998 roku i sformowaniu przez SPD rządu w Berlinie, Steinmeier przeniósł się do stolicy. Najpierw jako sekretarz stanu, później jako szef Urzędu Kanclerskiego.

Zdjęcie Frank Walter-Steinmeier z żoną Elke Buedenbender / AFP

Kilka podobieństw

Franka-Waltera Steinmeiera i jego żonę łączy niejedno. Obaj mieli pracującą matkę i ojców - stolarzy. W swoich rodzinach byli pierwszymi dziećmi, które poszły na studia. Poznali się w 1988 roku na studiach w Giessen, a pobrali osiem lat później. Mają dorosłą córkę Merit.

Najsłynniejszą historią ich związku jest ta o oddaniu przez Steinmeiera nerki ciężko chorej żonie. Steinmeier, wówczas szef frakcji SPD w Bundestagu, przerwał na jakiś czas karierę, by poddać się operacji.

Willa zamiast pałacu

Jakie zadania przejmie Buedenbender i jaką rolę będzie odgrywać - okaże się już wkrótce. Jedno jest pewne: prezydencka para nie zamieszka w pałacu Bellevue. Od czasów prezydenta Romana Herzoga (1994-1999) nie mieszkał tam żaden niemiecki prezydent.

Jeszcze w tym roku Steinmeier wprowadzi się ze swoją żoną do służbowej willi w Dahlem.

dpa/Katarzyna Domagała, Redakcja Polska Deutsche Welle