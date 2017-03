Uczelnia broni naukowca, który fałszował dane. Obawia się utraty dotacji

Słynny badacz dr Carlo Croce, specjalizujący się głównie w leczeniu nowotworów, fałszował dane w materiałach naukowych. O kolejnych zarzutach pod jego adresem pisze "The New York Times".

Dr Carlo Croce jest uznawany za jednego z najbardziej płodnych naukowców, jeśli chodzi o badania nad tym, co bywa określane "czarną materią" ludzkiego genomu. Croce, pełniący funkcję dziekana wydziału na Ohio State University i członka Narodowej Akademii Nauk, utworzył ze swojej działalności w dziedzinie nowotworów "badawcze królestwo".

Jako wybitny badacz otrzymał ponad 86 mln dolarów z dotacji federalnych, a za swoją działalność dostał ponad 60 nagród.

W ciągu ostatnich lat Croce musiał odpierać falę zarzutów o fałszowanie danych. W 2013 roku do Uniwersytetu w Ohio wpłynęło anonimowe zawiadomienie, że Croce fałszował dane w ponad 30 referatach naukowych. Rok później wirusolog David A. Sanders, wykładowca na Uniwersytecie Purdue, wskazał inne uchybienia i oskarżył naukowca o plagiat.

Stopień nadużyć w branży biomedycznej zwiększył się w ciągu ostatnich lat. Jednak kwestia wyciągania konsekwencji, karania za tego typu wykroczenia, sprowadza się do interesu uniwersytetów. Uczelnie czerpią profity z tego, że gwiazdy takie jak Croce otrzymują miliony dolarów dofinansowania na badania z federalnego budżetu.

Władze uniwersytetu w Ohio twierdzą, że nie zdawały sobie sprawy z oskarżeń Sandersa o nadużycia ze strony doktora Croce, dopóki nie zostały o to dopytane przy okazji przygotowywania przez "The New York Times" tekstu na ten temat.

Croce zarzeka się, że wszystkie sporne dane były "szczerymi błędami". Uczelnia - po raz kolejny - staje po stronie naukowca. Stawka jest zbyt wysoka.