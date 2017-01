​UE: Włoski Ruch Pięciu Gwiazd chce przystąpić do liberałów w PE

Włoska partia opozycyjna Ruch Pięciu Gwiazd, na której czele stoi komik Beppe Grillo, chce zerwać sojusz z brytyjskimi eurosceptykami z UKIP w europarlamencie i przystąpić do frakcji liberałów. Plan ten poparła w poniedziałek większość członków ugrupowania.

Jak poinformował Grillo, w poniedziałek w południe zakończyło się wewnętrzne referendum w Ruchu Pięciu Gwiazd w sprawie zmiany frakcji w Parlamencie Europejskim. 78,5 proc. z ponad 40 600 głosujących opowiedziało się za przystąpieniem partii do frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE).

Władze ALDE, której przewodniczy Belg Guy Verhofstadt, dopiero w poniedziałek wieczorem mają zdecydować, czy frakcja przyjmie 17 europosłów uznawanego za populistyczny Ruchu Pięciu Gwiazd, który jest obecnie główną partią opozycyjną we Włoszech. Do ALDE należy też Nowoczesna Ryszarda Petru (nie ma ona jednak posłów w PE).

Zmianę frakcji w PE zaproponował sam Grillo, o czym poinformował w niedzielę rano na Facebooku, wywołując zdumienie komentatorów. Argumentował, że aktualny sojusz z Partią Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) nie potrwa długo, bo Brytyjczycy stracą zainteresowanie pracą europarlamentu ze względu na Brexit. Jego zdaniem przystąpienie do frakcji liberałów zwiększy wpływy ugrupowania w PE. Grillo miał już zresztą zawrzeć wstępne porozumienie z Verhofstadtem.

Jeżeli nowy sojusz zostanie przypieczętowany, to liberałowie staną się trzecią co do wielkości frakcją w europarlamencie i będą mogli liczyć na więcej stanowisk we władzach PE i komisjach. Jednak w ALDE są przeciwnicy przyjęcia ugrupowania, uznawanego za populistyczne. Wpływowa francuska europosłanka Sylvie Goulard przekonuje na swoim blogu, że program gospodarczy włoskiej partii, która proponuje m.in. referendum w sprawie wystąpienia Włoch ze strefy euro, jest sprzeczny z koncepcjami ALDE, broniącej zasad unii gospodarczej i walutowej.

Komentatorzy wskazują, że Ruch Pięciu Gwiazd jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Według analizy portalu VoteWatch europosłowie włoskiego ugrupowania w połowie głosowań w PE w ciągu minionych 2,5 roku głosowali tak jak ALDE, a jedynie w 27 proc. głosowań - tak jak brytyjski UKIP. W sprawach związanych z migracją i ochroną środowiska partia Beppe Grillo ma często zbliżone poglądy do liberałów. W sprawach dotyczących instytucji UE, gospodarki, handlu i polityki zagranicznej Ruch Pięciu Gwiazd i ALDE są jednak na przeciwnych biegunach.

VoteWatch wskazuje, że najczęściej Ruch Pięciu Gwiazd głosuje jednak tak jak skrajna lewica oraz Zieloni; Grillo sondował nawet możliwość przystąpienia do Zielonych, ale frakcja ta nie zgodziła się na przyjęcie włoskiej partii.

Z Brukseli Anna Widzyk