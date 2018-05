UE zapowiada odwet po decyzji USA o nałożeniu ceł

Szef Komisji Europejskiej skrytykował zapowiedź Stanów Zjednoczonych dotyczącą nałożenia ceł na stal i aluminium z Europy. „To absolutnie niedopuszczalne. To zły dzień dla światowego handlu” - skomentował Jean-Claude Juncker i zapowiedział odwet ze strony Unii Europejskiej.

Zapewnił, że unijne interesy będą chronione "w pełnej zgodności z międzynarodowym prawem handlowym".

Minister handlu USA Wilbur Ross oświadczył w czwartek, że jego kraj nakłada 25-proc. cła na stal i 10-proc. cła na aluminium z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku. Taryfy będą obowiązywać od północy w piątek czasu w USA (6 rano w Polsce).





Do dziś Unia jest wyłączona czasowo i próbowała przekonać USA do wyłączenia z taryf na stałe, ale negocjacje nie przyniosły rezultatu. To oznacza, że Stany Zjednoczone nałożą 25-procentowe cła na stal i 10-procentowe na aluminium.