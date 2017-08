Ujawniono zeznania terrorysty. Co planowali zamachowcy?

Terrorysta należący do grupy odpowiedzialnej za zamachy w Katalonii Mohamed Uli Szemlal powiedział na wtorkowym przesłuchaniu, że grupa planowała zamach na słynną barcelońską bazylikę Sagrada Familia i inne budynki w tym mieście - podał dziennik "El Mundo".

Mohamed Uli Szemlal należy do terrorystycznej siatki

Hiszpańska gazeta powołuje się na źródła sądowe obecne na przesłuchaniu podejrzanego.

Szemlal miał również zeznać, że wskazywany jako przywódca grupy marokański imam Abdelbaki As-Satty, który zginął w środę w eksplozji w Alcanar, ok. 200 km na południowy zachód od Barcelony, zamierzał wysadzić się w powietrze. Wcześniej informowano, że Szemlal zeznał, iż komórka terrorystyczna odpowiedzialna za zamachy w Katalonii przygotowywała większy atak z użyciem środków wybuchowych.

Po wtorkowym przesłuchaniu czterem podejrzanym w tej sprawie, trzem Marokańczykom i Hiszpanowi, postawiono zarzut zabójstw o podłożu terrorystycznym, przynależności do organizacji terrorystycznej oraz posiadania broni - pisze AFP.

Wieczorem sąd ma zadecydować, czy oskarżeni zostaną umieszczeni w areszcie, gdzie mieliby pozostać do procesu; wnosiła o to prokuratura.

Według cytowanych przez agencje źródeł, drugi z przesłuchiwanych we wtorek podejrzanych Driss Ukabir zaprzeczył, by należał do grupy zamachowców, i zeznał, iż wynajął użyte w atakach samochody, ponieważ myślał, że zostaną one wykorzystane do przeprowadzki. AP informuje, że tylko jeden z podejrzanych przyznał, że należał do 12-osobowej komórki terrorystycznej.

Według rozmówców agencji AP Ukabir powiedział również, że nie jest prawdą to, co zeznał wcześniej śledczym, iż jego brat - zastrzelony przez policję Mussa Ukabir - ukradł mu dokumenty znalezione później w ciężarówce, którą w czwartek taranowano ludzi na promenadzie Las Ramblas w Barcelonie. Driss Ukabir tłumaczył, że powiedział tak ze strachu.

Spośród 12 podejrzanych w związku z zamachami w Katalonii czterech zostało aresztowanych, a ośmiu nie żyje. Dwóch z nich zginęło w środę w eksplozji, a sześciu pozostałych zastrzeliła policja.

W środę w domu w Alcanar będącym bazą logistyczną terrorystów, gdzie przygotowywali ataki, doszło do wybuchu, w którym zginęło dwóch terrorystów, w tym imam As-Satty. Dwóch z czterech przesłuchiwanych we wtorek podejrzanych zeznało, że to on był pomysłodawcą zamachów.

Według policji niespodziewany wybuch w Alcanar miał skłonić terrorystów do zmiany planów i przeprowadzenia ataków przy użyciu samochodów, a nie środków wybuchowych.

W wyniku zeszłotygodniowych zamachów w Barcelonie i Cambrils, ok. 100 km na południowy zachód od tego miasta, zginęło łącznie 15 osób, a ponad 120 zostało rannych.

