UKIP traci jedynego reprezentanta w Izbie Gmin

Jedyny w brytyjskiej Izbie Gmin deputowany z ramienia antyimigracyjnej i eurosceptycznej partii UKIP Douglas Carswell poinformował w sobotę, że opuszcza ugrupowanie i pozostanie w parlamencie jako deputowany niezależny.

Zdjęcie Douglas Carswell /AFP

46-letni Carswell przeszedł do UKIP z Partii Konserwatywnej kierowanej wówczas przez premiera Davida Camerona w sierpniu 2014 roku.



"Jak wielu z was przeszedłem do UKIP, bo bardzo pragnąłem, byśmy wyszli z Unii Europejskiej. Teraz, gdy możemy być pewni, że tak się stanie, zdecydowałem się na opuszczenie UKIP" - oświadczył Carswell. "Opuszczam UKIP po przyjacielsku, pełen radości, że wygraliśmy" - napisał na blogu. Zaznaczył, że zostanie w parlamencie jako niezależny deputowany do następnych wyborów w roku 2020.

Oświadczenie Carswella następuje na cztery dni przed powiadomieniem przez premier Theresę May o uruchomieniu procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, za czym Brytyjczycy opowiedzieli się w referendum w czerwcu ubiegłego roku. Wielka Brytania przed 44 laty dołączyła do ówczesnych Wspólnot Europejskich.

Eurofobiczna Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) stała się po wyborach parlamentarnych w roku 2015 trzecią siłą polityczną kraju. W ubiegłorocznym czerwcowym referendum za opuszczeniem przez Wielka Brytanię Unii Europejskiej opowiedziało się 52 proc. wyborców.