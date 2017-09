Ukraina: 120 tysięcy żołnierzy na manewrach Zapad-2017

Ukraina twierdzi, że w rosyjsko-białoruskich manewrach Zapad 2017 bierze udział 120 tysięcy żołnierzy. Dziś oficjalnie ostatni dzień ćwiczeń wojskowych, odbywających się na terytorium Rosji i Białorusi. Nad Dnieprem manewry wywołują duże zaniepokojenie.

Zdjęcie Manewry Zapad 2017 /PAP/EPA

Według sekretarza ukraińskiej rady bezpieczeństwa i obrony Ołeksandra Turczynowa, w trakcie ćwiczeń używanych jest 10 tysięcy sztuk sprzętu wojskowego, 100 samolotów i około 40 okrętów wojennych i podwodnych.

Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa, najaktywniejsza faza manewrów przypada na dni od 17 do 20 września. Zdaniem Turczynowa fakt, że ćwiczenia odbywają się na sześciu rosyjskich i białoruskich poligonach, pozwala ukryć faktyczną liczbę zaangażowanych w nie żołnierzy.

Ukraińskie władze wielokrotnie wyrażały obawy co do ćwiczeń Zapad 2017. Prezydent Petro Poroszenko ostrzegał, że są one elementem przygotowań Rosji do wojny. W odpowiedzi na Zapad 2017, ukraińskie wojsko prowadzi ćwiczenia o kryptonimie "Trwała Stabilność".