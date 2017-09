Ukraina: Katastrofa samolotu wojskowego. Piloci zginęli

Dwóch pilotów wojskowych zginęło w piątek w katastrofie samolotu szkolno-treningowego, który rozbił się w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy - poinformował rzecznik dowództwa ukraińskich sił powietrznych Roman Jurczyło.

"Łączność z samolotem utracono podczas lotu szkoleniowego o godzinie 12.20 (godz. 11.20 w Polsce). Samolot L-39 Albatros spadł na ziemię w rejonie miasta Starokonstantynów" - powiedział rzecznik, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Na razie nie są znane przyczyny katastrofy.

L-39 Albatros to odrzutowy samolot szkolno-treningowy produkcji czechosłowackiej. Wprowadzono go do użytku na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. (PAP)