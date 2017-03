Ukraina: MSW ujawnia dane zabójcy Woronienkowa

Na Ukrainie ujawniono personalia zabójcy byłego deputowanego rosyjskiej Dumy Państwowej Denisa Woronienkowa, zastrzelonego wczoraj w centrum Kijowa. Według ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych, morderca to były ukraiński żołnierz zwerbowany przez Rosjan. Zmarł on wczoraj w szpitalu kilka godzin po dokonaniu morderstwa. Postrzelił go ochroniarz Denisa Woronienkowa.

Zdjęcie Policja w miejscu gdzie dokonano zabójstwa /SERGEI SUPINSKY /AFP

Zabójca był obywatelem Ukrainy i nazywał się Paweł Parszow. Tak wynika z dokumentów, które przy nim znaleziono. Informacje takie podał doradca szefa MSW Anton Heraszczenko. Okazało się, że zabójca odbywał służbę w oddziałach Gwardii Narodowej w okolicach Mariupola.



Zakończył służbę w sierpniu zeszłego roku. Z ustaleń MSW wynika, że jeszcze przed podjęciem służby w ukraińskich oddziałach Paweł Parszow został zwerbowany przez Rosjan i przeszedł szkolenie w ośrodku przygotowującym dywersantów. Po zakończeniu służby w Gwardii Narodowej miał oczekiwać na rozkazy z Moskwy. Takim rozkazem, jak poinformował Anton Heraszczenko, było polecenie zabójstwa byłego rosyjskiego deputowanego. Zamordowany Denis Woronienkow uciekł w zeszłym roku z Rosji i zeznawał w śledztwie w sprawie agresji Rosji i zdrady państwa przez eksprezydenta Wiktora Janukowycza.