Ukraina nie wpuści Saakaszwilego na swoje terytorium

Ukraina nie wpuści Micheila Saakaszwilego na swoje terytorium. Poinformowało o tym kierownictwo ukraińskich służb granicznych. Były prezydent Gruzji i były gubernator obwodu odeskiego został w tym miesiącu pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa. Przebywa obecnie poza granicami Ukrainy.

Zdjęcie Micheil Saakaszwili /AFP

Przy próbie wjazdu na terytorium Ukrainy funkcjonariusze Straży Granicznej skonfiskują ukraiński paszport Micheila Saakaszwilego. Uprzedził o tym zastępca szefa ukraińskiej służby granicznej Wasyl Serwatiuk. Jak zaznaczył, były gruziński prezydent nie będzie mógł przekroczyć granicy i wrócić na Ukrainę z powodu braku odpowiednich dokumentów.

Reklama

Pod koniec lipca prezydent Ukrainy Petro Poroszenko pozbawił obywatelstwa Micheila Saakaszwilego. Formalnym powodem takiego działania miały być nieprawdziwe dane wpisane przez niego w podaniu o obywatelstwo. To ukraiński prezydent w 2015 roku mianował Micheila Saakaszwilego na funkcję gubernatora Odessy. Z czasem zrezygnował on z tego stanowiska i stał się krytykiem obecnych ukraińskich władz. Oskarża on Petra Poroszenkę o sprzyjanie układom korupcyjno-przestępczym.



Micheil Saakaszwili w momencie pozbawienia go obywatelstwa przebywał w Stanach Zjednoczonych, następnie odwiedził Polskę, potem udał się na Litwę.