Ukraina: Niewielka eksplozja na Cmentarzu Orląt

Do niewielkiej eksplozji doszło we wtorek wieczorem na terenie Cmentarza Orląt we Lwowie - podały w środę ukraińskie media. Nikt nie odniósł obrażeń, nie zostały uszkodzone nagrobki, nie ma też innych strat materialnych.

Zdjęcie Cmentarz Orląt /Tomasz Kawka /East News

Dyrektor Muzeum "Cmentarz Łyczakowski" Mychajło Nahaj poinformował, że na trawniku w odległości 15 metrów od pomieszczeń gospodarczych nekropolii miał miejsce wybuch.



"Wygląda na to, że przez mur ktoś rzucił na trawnik niezidentyfikowany przedmiot. (...) Od siły wybuchu powstał dołek o średnicy 30 centymetrów" - powiedział Nahaj, cytowany przez portal internetowy Rady Miejskiej Lwowa.

Według policji, do wybuchu doszło około o godz. 21.15 (godz. 20.15 w Polsce). Wszczęte zostało śledztwo z artykułu o czynie chuligańskim za co grozi kara od trzech do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Cmentarz Obrońców Lwowa, nazywany powszechnie Cmentarzem Orląt, jest autonomiczną częścią Cmentarza Łyczakowskiego. Wśród pochowanych tam prawie 3 tys. żołnierzy znaczną część stanowi młodzież szkół średnich i wyższych poległa w wojnach w latach 1918-1920.