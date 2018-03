Ukraina: Parlament zgodził się na aresztowanie Sawczenko

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy pozbawiła w czwartek immunitetu poselskiego i zgodziła się na aresztowanie deputowanej Nadii Sawczenko, którą prokurator generalny Jurij Łucenko oskarżył o planowanie ataku terrorystycznego w gmachu tej instytucji.

Zdjęcie Nadia Sawczenko /Rafal Oleksiewicz /Reporter

Sawczenko to była lotniczka wojskowa i posłanka, która niemal dwa lata spędziła w rosyjskich aresztach, w związku z czym obwołana została bohaterką narodową. Po uwolnieniu i powrocie na Ukrainę w 2016 roku objęła mandat deputowanej.



Łucenko oświadczył wcześniej w parlamencie, że śledczy dysponują "niezbitymi dowodami", iż Sawczenko planowała przeprowadzenie zamachu terrorystycznego w siedzibie Rady Najwyższej. W ubiegłym tygodniu prokurator skierował do deputowanych wniosek o zgodę na pozbawienie Sawczenko immunitetu, aresztowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.