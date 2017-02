Ukraina: Prokuratura walczy z "zarazą narkotyków" we własnych szeregach

Prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko zażądał w środę, by jego podwładni na wszystkich szczeblach prokuratury w całym kraju poddali się testom na obecność narkotyków w organizmie. Łucenko oświadczył, że wypleni "tę zarazę" ze swojego resortu.

Szef prokuratury generalnej zareagował tak na informacje z Zaporoża, na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie pracownik prokuratury zażywał narkotyki w miejscu pracy.

"W Zaporożu przyłapano pracownika lokalnej prokuratury, który nie tylko sam brał narkotyki, wykorzystując w tym celu akta postępowań karnych, ale zachęcał do tego także inne osoby" - mówił Łucenko podczas narady w siedzibie Prokuratury Generalnej w Kijowie.

Łucenko poinformował, że człowiek ten został zatrzymany. "Jest to niebywały wstyd dla prokuratury. Proszę wszystkie prokuratury obwodowe, by przeprowadziły testy narkotykowe u wszystkich swoich podwładnych" - powiedział.

Prokurator generalny podkreślił, że miał już do czynienia z tym problemem, kiedy kierując przed laty MSW Ukrainy walczył z zażywaniem narkotyków w wyższych szkołach resortowych. "Dlatego zwracam się do prokuratur na wszystkich szczeblach, by sprawdziły swoich pracowników pod kątem tej zarazy".

Łucenko zwrócił jednocześnie uwagę, że na Ukrainie spadła liczba przestępstw związanych z narkotykami. Przyznał jednak, że "co piąte przestępstwo na Ukrainie dokonywane jest pod wpływem narkotyków". "Jeśli nie będziemy walczyli z dilerami i narkomanami, to nie będzie też walki z okradaniem mieszkań, napadami i rozbojami" - powiedział prokurator generalny.