Ukraina: Saakaszwili przegrywa przed sądem. Grozi mu ekstradycja

Sąd apelacyjny w Kijowie odrzucił w poniedziałek wniosek o ochronę przed możliwą ekstradycją byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na adwokatów Saakaszwilego.

Zdjęcie Micheil Saakaszwili /LUKASZ SOLSKI /East News

Ekstradycji byłego prezydenta Gruzji, który obecnie jest w konflikcie ze swoim dawnym sojusznikiem, prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, domagają się obecne władze w Tbilisi.

Sąd w stolicy Gruzji 5 stycznia skazał zaocznie Saakaszwilego na trzy lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy. Wyrok zapadł w związku z ułaskawieniem w 2008 roku czterech urzędników MSW oskarżonych o zabicie dwa lata wcześniej pracownika banku.

Były gruziński prezydent nielegalnie wrócił na Ukrainę we wrześniu 2017 roku; na początku grudnia został zatrzymany, jednak szybko wypuszczono go na wolność. Saakaszwili obecnie wzywa do rozpisania na Ukrainie przedterminowych wyborów parlamentarnych i domaga się impeachmentu Poroszenki.

W grudniu 2017 roku prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko zapowiedział, że jego kraj prawdopodobnie zdecyduje się na ekstradycję Saakaszwilego do Gruzji.