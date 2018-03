Ukraina: Sawczenko aresztowana na dwa miesiące

Sąd rejonowy w Kijowie aresztował w piątek na dwa miesiące deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy Nadię Sawczenko, której prokuratura zarzuciła przygotowywanie zamachu stanu i ataku na siedzibę parlamentu.

Zdjęcie Nadija Sawczenko przed ukraińskim parlamentem /AFP

Sawczenko pozostanie w areszcie do 20 maja. Sędzia Jewhenij Sydorow odmówił jednocześnie deputowanej prawa do wyjścia na wolność za kaucją. Oświadczył, że zarzuty pod jej adresem są tak poważne, że nie mógł podjąć innej decyzji.



Sawczenko to uhonorowana tytułem Bohatera Ukrainy była lotniczka wojskowa, która w 2014 roku została uprowadzona do Rosji i niemal dwa lata spędziła w tamtejszych aresztach. Po uwolnieniu w 2016 roku weszła do parlamentu, dokąd została wybrana, będąc jeszcze w rosyjskiej niewoli.



W czwartek straciła immunitet poselski i została zatrzymana po oświadczeniu prokuratora generalnego Ukrainy Jurija Łucenki, który poinformował parlament, że Sawczenko przygotowywała zamach stanu z użyciem broni przekazanej jej przez Rosjan w zajętym przez prokremlowskich separatystów Donbasie.