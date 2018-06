Ukraina: Udaremniono cyberatak na ambasadę kraju NATO

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała we wtorek o udaremnieniu cyberataku na ambasadę jednego z państw NATO w Kijowie. Nie podano, o które państwo chodzi.

Zdjęcie Flaga NATO (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Ujawniono, że do próby ataku hakerzy wykorzystali informacje pozyskane z jednego z państwowych przedsiębiorstw podległych ukraińskiemu resortowi zdrowia. W przedsiębiorstwie tym - którego nazwy SBU nie podała - stwierdzono naruszenie zasad ochrony informacji i eksploatacji zautomatyzowanych systemów. W rezultacie hakerzy uzyskali dostęp do informacyjno-telekomunikacyjnych systemów tego przedsiębiorstwa i próbowali to wykorzystać do cyberataku na ambasadę.

Reklama

Dyrektor tego przedsiębiorstwa został zwolniony. Jest podejrzany o popełnienie przestępstwa polegającego na naruszeniu zasad eksploatacji systemów komputerowych. Śledztwo trwa.