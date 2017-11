Ukraina: W projekcie ustawy o Donbasie nie ma wzmianki o zerwaniu stosunków z Rosją

W projekcie ustawy o reintegracji Donbasu, którą parlament Ukrainy ma rozpatrywać w przyszłym tygodniu, nie ma punktu mówiącego o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Rosją – powiedzieli w środę posłowie Rady Najwyższej (parlamentu) w Kijowie.

Zdjęcie Winnyk zapowiedział, że zamierza zaproponować zapis w ustawie, zgodnie z którym rząd będzie zobowiązany do przystosowania relacji z państwem agresorem do norm prawa międzynarodowego. Zdj. ilustracyjne /GENYA SAVILOV /AFP

Wcześniej rosyjski dziennik "Kommiersant" napisał z powołaniem na źródła w ukraińskim parlamencie, że taki punkt istnieje i że zamierzają go poprzeć przedstawiciele większości frakcji. Według gazety poprawkę do ustawy o reintegracji Donbasu wniósł Iwan Winnyk, deputowany Bloku prezydenta Petra Poroszenki.



Reklama

Winnyk oświadczył, że nie wnosił takiej poprawki, lecz zapowiedział, że przed drugim czytaniem ustawy zamierza zaproponować w jej tekście zapis, zgodnie z którym rząd będzie zobowiązany do przystosowania relacji z państwem agresorem do norm prawa międzynarodowego.



"Zaproponuję, by zwrócono uwagę, że Rada Ministrów zobowiązana jest (...) do dostosowania naszych stosunków dyplomatycznych z państwem agresorem do norm prawa międzynarodowego, które przewiduje zerwanie stosunków dyplomatycznych z agresorem" - powiedział Winnyk, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



"Kommiersant" podał tymczasem, że choć poprawkę wniósł Winnyk, jej rzeczywistym inicjatorem jest szef MSW Arsen Awakow. Powołując się na anonimowe źródło w Bloku Petra Poroszenki, "Kommiersant" opisuje ów krok jako rewanż wobec ekipy Poroszenki ze strony szefa MSW po zatrzymaniu jego syna, Ołeksandra Awakowa, w związku ze śledztwem o sprzeniewierzenie środków państwowych.



"Jak twierdzą poinformowane źródła w stolicy Ukrainy, zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją właśnie teraz, a tym bardziej w powiązaniu z ustawą o reintegracji Donbasu, nie było w planach Petra Poroszenki" - napisał "Kommiersant".



Gazeta oceniła, że poprawka wniesiona przez Winnyka "stworzy zupełnie inny kontekst polityczny" i będzie "niemiłą wiadomością" dla specjalnego przedstawiciela USA ds. Ukrainy Kurta Volkera.



"Ustawę o reintegracji Donbasu, którą Rada Najwyższa powinna przyjąć w drugim czytaniu, Waszyngton zamierzał przedstawić Moskwie jako świadectwo dobrej woli i konstruktywnego podejścia Kijowa" - napisał rosyjski dziennik. "Kommiersant" przypominał, że 13 listopada w Belgradzie mają się odbyć rozmowy Volkera z doradcą prezydenta Rosji Władimira Putina Władisławem Surkowem.



Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)