Ukraińskie media: Spotkanie Putin-Macron nie przyniesie przełomu

Zdaniem ukraińskich mediów spotkanie Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem nie przyniesie przełomu w sprawie Donbasu. To właśnie sytuacja na wschodzie Ukrainy będzie według ukraińskiej prasy jednym z tematów dzisiejszych rozmów obu polityków we Francji.

Zdjęcie Władimir Putin spotka się z Emmanuelem Macronem we Francji /AFP

W związku z wizytą rodziny przetrzymywanych prze Rosję ukraińskich więźniów politycznych wystosowały do francuskiego prezydenta list.

Rozmowa przywódców Francji i Rosji nie da, według ukraińskich ekspertów, ważnych uzgodnień co do uregulowania konfliktu w Donbasie. Cytowany przez gazetę Siewodnia politolog Anton Kuczuchidze jest zdania, że maksimum tego, co mogą przedsięwziąć prezydenci Francji i Rosji, to potwierdzić aktualność potrzeby wypełnienia mińskich uzgodnień pokojowych.

Kijów przy okazji wizyty Władimira Putina w Paryżu przypomina też francuskiemu prezydentowi o Ukraińcach nielegalnie przetrzymywanych w Rosji. Ukraińscy społeczni aktywiści, ale też krewni m.in. Ołeha Sencowa, czy Ołeksandra Kolczenki napisali w liście do Emmanuela Macrona, że będzie on gościł u przedstawiciela kraju, który czyni bezprawie na okupowanych terenach Ukrainy i dopuszcza się represji politycznych wobec ukraińskich obywateli.