UNHCHR: Izrael więzi mieszkańców Strefy Gazy "w toksycznym slumsie"

Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Zeid Ra'ad Al-Hussein oświadczył w piątek w Genewie, że Izrael więzi mieszkańców Strefy Gazy "w toksycznym slumsie". Ocenił także, że odpowiedź armii Izraela na protesty Palestyńczyków była "absolutnie nieproporcjonalna".

Zdjęcie Krwawe starcia w Strefie Gazy /Ibraheem Abu Mustafa/Reuters /Agencja FORUM

Otwierając w Genewie nadzwyczajne posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ w sprawie brutalnej pacyfikacji poniedziałkowych protestów mieszkańców Strefy Gazy, Al-Hussein podkreślił, że Izrael regularnie pozbawia Palestyńczyków praw człowieka, a 1,9 mln mieszkańców Gazy "uwięził w toksycznym slumsie od dnia ich urodzenia do śmierci".



Reklama

Skrytykował brutalną reakcję izraelskiej armii na demonstracje. "Nikomu nie zapewniono większego bezpieczeństwa tymi strasznymi wydarzeniami. Zakończcie okupację, a przemoc i niepewność w dużej mierze znikną" - powiedział Al-Hussein.



Przypomniał, że od 30 marca, gdy w Gazie rozpoczęto serię protestów, od kul izraelskiej armii zginęło już 87 cywilów.



Starcia na granicy z Izraelem. Coraz więcej ofiar 1 13 Agencja AP pisze, że oczekuje się, iż obecnie - gdy w poniedziałek odbędą się oficjalne uroczystości inauguracji amerykańskiej placówki w Jerozolimie - trwające od sześciu tygodni demonstracje zaostrzą się. Od początku protestów pod koniec marca zginęło już 45 Palestyńczyków. Autor zdjęcia: Źródło: AFP 13

Do najkrwawszych wydarzeń doszło w poniedziałek, gdy w Jerozolimie zainaugurowano ambasadę USA w Izraelu. Wywołało to gwałtowne starcia na granicy między Strefą Gazy a państwem żydowskim, w których zginęło około 60 osób, a ok. 2,8 tys. zostało rannych.



Jak podkreślił komisarz, ta odpowiedź armii Izraela była "absolutnie nieproporcjonalna". Dodał, że "ofiary śmiertelne to wynik nielegalnego użycia siły" i poparł "apele wielu państw i obserwatorów do przeprowadzenia śledztwa, które byłoby międzynarodowe, niezależne i bezstronne".