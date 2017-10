Unia Europejska zaostrza sankcje wobec Korei Północnej

UE kolejny raz zaostrzyła we wtorek sankcje wobec Korei Północnej, dostosowując je do wrześniowej decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. To reakcja na rozwijanie przez Koreę Północną broni jądrowej i pocisków balistycznych.

Jak poinformowały służby prasowe Rady UE, sankcje to m.in. zakaz sprzedawania Korei Północnej kondensatów gazu ziemnego oraz importowania z tego kraju wyrobów tekstylnych. Ograniczono też sprzedaż rafinowanych produktów petrochemicznych i ropy naftowej.

Ponadto państwa członkowskie UE nie będą wydawać nowych pozwoleń na pracę obywatelom Korei Północnej. Istnieje podejrzenie, że ich dochody idą w znacznej części nielegalne programy jądrowe i balistyczne.

Podobnie jak Rada Bezpieczeństwa ONZ, również państwa unijne wprowadziły wyjątki od stosowania sankcji z powodów humanitarnych i w celu zapewniania środków do życia.

Wcześniej, w połowie września, Rada UE wdrożyła wpisy z listy ONZ, będące efektem rezolucji Rady Bezpieczeństwa: do listy przewidującej zamrożenie aktywów i zakaz podróży dodała jedną osobę i trzy podmioty wspierające nielegalne programy. Całkowita liczba osób podlegających sankcjom wzrosła do 63, a podmiotów - do 53 (zgodnie z listą ONZ). Dodatkowo 38 osób i cztery podmioty Unia objęła sankcjami samodzielnie.

Zgodnie z ustaleniami unijnych ministrów spraw zagranicznych, podjętymi 7 września w Tallinie, Rada pracuje teraz nad możliwymi dodatkowymi własnymi propozycjami UE, by uzupełnić i zaostrzyć sankcje Rady Bezpieczeństwa.

UE wdraża wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjmowane w odpowiedzi na programy jądrowe i balistyczne Korei Północnej. Oenzetowski system sankcji uzupełnia i wzmacnia własnymi sankcjami.

Wrześniowa decyzja Narodów Zjednoczonych była dziewiątą od 2006 roku rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sankcji wobec Korei Północnej za jej program nuklearny i rakietowy.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)