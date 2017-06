UNICEF: 3-5 tysięcy nowych przypadków cholery dziennie

UNICEF ostrzega, że w Jemenie coraz szybciej szerzy się epidemia cholery. Codziennie odnotowuje się od 3 tys. do 5 tys. nowych przypadków.

Zdjęcie Dziewczynka w jemeńskim szpitalu z podejrzeniem cholery /AFP

Dyrektor UNICEF ds. Bliskiego Wschodu Geert Cappelaere powiedział w omówionym w sobotę wywiadzie dla agencji AP, że w minionym miesiącu w Jemenie zgłoszono 70 tys. przypadków cholery. Wyraził obawę, że liczba zachorowań może się podwajać co dwa tygodnie - do 130 tys., a potem do 300 tys. - jeśli nie nadejdzie większa pomoc.

Cappelaere ostrzegł też, że epidemia może się rozszerzyć poza Jemen.

WHO informowała w końcu maja, że w okresie do końca kwietnia cholera zabiła w Jemenie co najmniej 471 osób.

Epidemia wybuchła w październiku zeszłego roku i rozszerzała się do grudnia. Następnie zaczęła zanikać, ale nigdy nie została w pełni opanowana. Nowy wzrost liczby przypadków zaobserwowano w kwietniu.

Państwowy system ochrony zdrowia i system sanitarny pogorszyły się w Jemenie z powodu wojny pomiędzy szyickimi rebeliantami Huti i siłami lojalnymi wobec oficjalnych władz, wspieranymi przez koalicję arabską pod kierownictwem Arabii Saudyjskiej. Obecnie w pełni działa mniej niż połowa placówek zdrowotnych w kraju.

Jemen jest pogrążony w chaosie od 2011 roku, kiedy to społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Tylko południowa część kraju wraz z Adenem podlega rządowi prezydenta Abd ar-Raba Mansura al-Hadiego. Jednak jego władza jest w znacznej mierze iluzoryczna, co wykorzystują aktywne na południu i częściowo wschodzie kraju dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS) i Al-Kaida.

Huti kontrolują Sanę oraz terytoria na północy i zachodzie kraju.

Wojna domowa, w której zginęło ponad 10 tys. osób, a ponad 44,5 tys. jest rannych, spowodowała też poważny kryzys humanitarny w Jemenie. Według ONZ około 19 mln osób, czyli prawie dwie trzecie ludności, potrzebuje pilnie pomocy; 17 mln z nich cierpi głód.

Cholera to ostra bakteryjna choroba przewodu pokarmowego wywoływana przez spożycie skażonej wody i jedzenia, objawiająca się m.in. silną biegunką. W ciągu zaledwie kilku godzin może doprowadzić do śmierci z odwodnienia.