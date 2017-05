UNICEF: Koszmarna sytuacja dzieci w Somalii

Od początku roku liczba dzieci niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem w Somalii wzrosła o połowę i wynosi obecnie 1,4 mln. Wśród nich skrajne niedożywienie zagraża życiu ponad 275 tys. dzieci - podał we wtorek Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Zdjęcie Liczba skrajnie niedożywionych dzieci w Somalii wzrosła o 50 proc. /AFP

Fundusz podkreśla, że niedożywione dzieci są dziewięć razy bardziej narażone na śmierć na skutek cholery, biegunki czy odry. "Kiedy w 2011 r. Somalię dotknął głód, śmierć poniosło około 260 tys. osób, z czego połowa to dzieci. Główną przyczyną zgonów dzieci była biegunka i odra" - informuje w komunikacie UNICEF.

"W tym roku UNICEF wraz z organizacjami partnerskimi objął leczeniem ponad 56 tys. dzieci dotkniętych skrajnym niedożywieniem. To wzrost o niemal 90 proc. w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku. Susza, choroby i przesiedlenia mają tragiczne skutki dla dzieci. Musimy robić więcej i szybciej, aby uratować życie najmłodszych" - powiedział cytowany w komunikacie przedstawiciel UNICEF w Somalii Steven Lauwerier.

Od początku listopada 2016 r. około 615 tys. osób, z czego większość to kobiety i dzieci, musiało opuścić swoje domy na skutek suszy. Zmusiła ona ok. 40 tys. dzieci do przerwania edukacji, ponieważ rodziny angażują dzieci w poszukiwanie źródeł wody i żywności. Coraz więcej dzieci żyje na ulicy i jest rekrutowanych do grup zbrojnych.

UNICEF wskazuje, że w Somalii zaczynają padać deszcze, które powinny utrzymać się do czerwca. W niektórych regionach kraju przynoszą długo oczekiwaną ulgę, ale z drugiej strony deszcze stanowią zagrożenie dla dzieci mieszkających w prowizorycznych schronieniach wykonanych z gałęzi, tkanin i plandek. Jeśli deszcze ustaną i pomoc nie przyjdzie na czas, coraz więcej rodzin będzie zmuszonych do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się do obozów, gdzie zagraża im malaria i cholera.

"Nowe ruchy ludności dodatkowo pogorszą sytuację. Ci, którzy pozostali w domach potrzebują natychmiastowej pomocy, aby nie musieli ich opuszczać, a ci, którzy już znajdują w obozach, przede wszystkim dzieci, są podatni na wiele zagrożeń" - dodał Lauwerier.

UNICEF podkreśla, że kobiety i dzieci, które podejmują pieszą wędrówkę do miejsc, w których mają nadzieję otrzymać pomoc, często są okradane, wiele z nich pada ofiarą wykorzystania seksualnego. Większość kobiet nie zgłasza przypadków gwałtu z powodu zagrażającej im stygmatyzacji oraz obawy, że ich mężowie dowiedzą się o tym. W związku z tym sprawcy przemocy seksualnej są rzadko karani.

Fundusz w tym roku zaapelował o pomoc w wysokości 148 mln dolarów. Do tej pory otrzymał 78,7 mln dolarów, czyli nieco ponad połowę tej kwoty.