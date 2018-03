​USA: 33-latek zastrzelił byłą żonę w centrum handlowym

33-letni mężczyzna zastrzelił w sobotę byłą żonę, po czym próbował popełnić samobójstwo w centrum handlowym w miejscowości Thousand Oaks, w okręgu Ventura, w południowej Kalifornii. Został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.

Jak poinformował szeryf okręgu Ventura Eric Buschow mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów w centrum za 30-letnią kobietą, którą zidentyfikowano później jako jego byłą żonę. Doszło między nimi do sprzeczki. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął broń i zastrzelił kobietę, a następnie próbował popełnić samobójstwo, strzelając do siebie. Odniósł ciężkie obrażenia, ale przeżył.

Buschow dodał, że para miała dzieci, które odnaleziono i są bezpieczne.

Do strzelaniny doszło w centrum handlowym "The Oaks". Czasowo zamknięto wszystkie wejścia i wyjścia z centrum.

Poinformowano, że nie ma już zagrożenia dla osób postronnych. Władze udostępniły pobliski posterunek straży pożarnej jako tymczasowe schronienie dla klientów centrum.

Miejscowość Thousand Oaks położona jest w okręgu Ventura w odległości ok. 64 km na zachód od Los Angeles.