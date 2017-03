USA: Apelacja ws. orzeczenia dotyczącego dekretu imigracyjnego

Administracja prezydenta Donalda Trumpa odwoła się od orzeczenia sądu w sprawie dekretu imigracyjnego. Wczoraj sędzia federalny z Hawajów przedłużył obowiązywanie swojej wcześniejszej decyzji, uniemożliwiającej rządowi Stanów Zjednoczonych wstrzymanie wydawania wiz obywatelom sześciu krajów muzułmańskich.

Biały Dom poinformował, że Departament Sprawiedliwości zaskarżył decyzję. To oznacza, że sprawa dekretu ponownie trafi do sądu w stanie Waszyngton, który zawiesił obowiązywanie pierwszej wersji dokumentu.



Pierwszy dekret imigracyjny Donald Trump wydał pod koniec stycznia. Wstrzymywał on program przejmowania uchodźców oraz przyjazdy do USA z siedmiu krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Sąd w stanie Waszyngton zawiesił jego obowiązywanie, a decyzję tę podtrzymał sąd apelacyjny.



Prezydent Trump wydał nowe rozporządzenie, które przewiduje jedynie czasowe wstrzymanie wydawania nowych wiz obywatelom 6 krajów muzułmańskich. Z pierwotnej listy wykreślono Irak.



Wczoraj, przedłużając obowiązywanie swojej decyzji, sędzia okręgowy Derrick Watson przychylił się do argumentacji władz Hawajów. Twierdzą one, że dekret Donalda Trumpa dyskryminuje muzułmanów i szkodzi interesom ekonomicznym ich stanu, który jest uzależniony od turystyki.



Prokurator stanowy Douglas Chin argumentował, że zmodyfikowany dekret imigracyjny prezydenta Trumpa jest w istocie taki sam, jak poprzedni, który został zawieszony przez amerykańskie sądy jako nieuzasadniony i skierowany głównie przeciwko wyznawcom jednej religii.