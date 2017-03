USA: Atak wandala na meczet w Kolorado

​35-letni Joseph Scott Giaquinto został aresztowany w związku z podejrzeniem zniszczenia meczetu niedaleko Uniwersytetu Stanowego w Kolorado w USA. Policjanci prowadzą dochodzenie w związku ze znieważaniem na tle narodowościowym - pisze Associated Press.

Mężczyzna próbował włamać się do meczetu około 4.00 nad ranem w niedzielę, ale ostatecznie nie udało mu się wejść do środka - powiedział prezes Islamskiego Centrum w miejscowości Fort Collins, Tawfik Aboellail.

Policja zaapelowała po ataku do wszystkich, którzy mogliby pomóc w zidentyfikowaniu osoby z nagrania monitoringu. Kamera zarejestrowała, jak mężczyzna przewracał ławki, wybijał szyby w oknach i wrzucił Biblię do Islamskiego Centrum w Fort Collins - pisze Associated Press.

Dzięki zapisowi z kamery funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość sprawcy ataku na meczet.

Szef lokalnej policji, John Hutto, napisał w oświadczeniu, że "przestępstwo przeciwko świętej przestrzeni muzułmanów jest nie do przyjęcia".



35-latek trafił w poniedziałek wieczorem do więzienia w hrabstwie Larimer w stanie Kolorado.